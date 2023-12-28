Об этом рассказывают китайские СМИ, ссылаясь на собственные источники. Они уверяют, что соответствующий термин Путин озвучил во время визита Си Цзиньпина в Москву, состоявшийся в марте 2023 года.

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Путин уверял, что победит

Если верить источникам, на которые ссылаются китайские СМИ, президент страны-агрессора заверил, что "будет воевать не менее пяти лет". Он также сказал китайскому лидеру, что Россия одержит победу в войне, развязанной против Украины.

Журналисты отмечают, что соответствующая заявление Путина могло повлиять на отношения между Москвой и Пекином. И неважно, поверил ли Си Цзиньпин в то, что услышал от главы Кремля. Собственно, результаты этого мы увидели, когда отправили китайскую миротворческую миссию в Европу и уволили министра иностранных дел КНР.

Китай, пишет Nikkei, также пересмотрел свою стратегию. А все потому, что затяжная война на территории нашего государства будет иметь существенное влияние на планы, а также амбиции самого Си Цзиньпина во время его третьего президентского срока. В частности, говорится о его стремлении присоединить к Китаю Тайвань.

Журналисты добавляют, что если учитывать предупреждение Путина, воспринимать "за чистую монету" якобы сигналы Москвы об открытости для прекращения огня и переговоров не стоит. Есть вероятность, что он стремится создать соответствующую иллюзию перед выборами президента, предполагая, что это сыграет ему на руку.

Ранее Путин обидел Си

Обратим внимание на то, что перед началом полномасштабного вторжения Путин встретился с Си Цзиньпинем. Они виделись во время Олимпийских игр в Пекине, проходивших в феврале 2022 года. Тогда российский президент не предупредил о своих планах китайского коллегу, что его оскорбило.

В Пекине предполагалось, что военные страны-агрессора вторгнутся только на Восток Украины. В то же время в Китае не надеялись, что это будет полномасштабное нападение. Так еще и после того, как еще четыре дня назад закрывали Олимпийские игры, а через неделю должна была стартовать Паралимпиада.

С учетом этого, пишут в Nikkei, Пекин сомневается в заявлении Путина о "войне на пять лет". В то же время китайцы начали размышлять над защитой собственных интересов, несмотря на то, чем закончится война в Украине.

Так, Китай создал собственную "миротворческую миссию". Как отмечают журналисты, это показало незначительное изменение пророссийской позиции со стороны Си Цзиньпина. И это также разозлило Владимира Путина.

Мы повторимся, что журналисты ссылаются на источники. И неизвестно, действительно ли Путин заверил Си, что будет воевать еще пять лет.