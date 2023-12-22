Действия Китая по Тайваню очень зависят от того, как закончится война России против Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Может быть сигналом для Си Цзиньпина

Борис Тизенгаузен предположил, что визит экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань в августе 2022 года был нужен, потому что, вероятно, Си Цзиньпин еще тогда намеревался решать этот вопрос.

Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. Летом она летела туда, потому что, скорее всего, Китай думал, что мир занят другим и, возможно, собирался уже решать этот вопрос. Были инциденты, когда рекордное количество разных самолетов нарушали воздушное пространство возле Тайваня,

– считает он.

По словам политтехнолога, в случае, если Владимир Путин сможет добиться успеха в Украине, а Запад прекратит помощь нашему государству, это может быть сигналом для Си Цзиньпина. Многое зависит от хода войны в Украине.

"Это будет сигнал Си Цзиньпину, в частности, что, положив какое-то количество людей на войне, потратив какое-то количество денег, можно захватить земли. Когда Китай будет решать этот вопрос, очень сильно будет зависеть от того, как закончится война в Украине", – подчеркнул Тизенгаузен.

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