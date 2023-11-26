Политолог-международник Руслан Осипенко предположил 24 Каналу, что между США и Китаем может возникнуть большое противостояние. Хотя были надежды на переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско.
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"Набор актуальных обстоятельств свидетельствует о том, что не будет восстановления глобальной торговли, которая могла бы успокоить обе страны и мир в целом", – констатировал Осипенко.
Между США и Китаем может зарождаться противостояние: смотрите видео 24 Канала
По его словам, никакой глобализации нет – мир стал биполярным. Лагерь демократических стран не будет торговать с лагерем персоналистских режимов, что приведет к ухудшению внутреннего экономического положения в конкретных странах.
Чтобы удержать власть, политические элиты пойдут по самому простому пути – канализируют недовольство и социально-политическую дестабилизацию в конфликт снаружи.
Это и планировал Путин
"То, что к власти в Европе приходят крайние правые и крайние левые, – это был план Путина. Он готовил почву, чтобы использовать эту ситуацию", – отметил Осипенко.
Российский президент целенаправленно разрушает единый актив, держащий на плаву евроатлантическое пространство, – солидарность. Без нее Россия и Китай раздавят любую страну в одиночку.
Один из методов – раздувание миграционного кризиса.
Ситуация в Южнокитайском море: основное
- На Парасельские острова претендуют Вьетнам, Китай и Тайвань. Архипелаг имеет большое стратегическое значение, потому что лежит между Тихим и Индийским океанами. Кроме того, регионом заинтересованы США.
- В отличие от Китая, Вьетнам склоняется к мирному урегулированию ситуации. Страна готова вести переговоры в рамках подписанного в 2011 году Соглашения о базовых принципах урегулирования проблем на море.
- США вместе с союзниками регулярно направляют боевые корабли в спорные воды, чтобы продемонстрировать свободу судоходства. Однако Китай каждый раз выражает протест.