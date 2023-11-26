Політолог-міжнародник Руслан Осипенко припустив 24 Каналу, що між США та Китаєм може виникнути велике протистояння. Хоча й були надії на переговори Джо Байдена та Сі Цзіньпіна в Сан-Франциско.

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"Набір актуальних обставин свідчить про те, що не буде відновлення глобальної торгівлі, яка могла б заспокоїти обидві країни й загалом світ", – констатував Осипенко.

Між США і Китаєм може зароджуватись протистояння: дивіться відео 24 Каналу

За його словами, ніякої глобалізації немає – світ став біполярним. Табір демократичних країн не торгуватиме з табором персоналістських режимів, що призведе до погіршення внутрішнього економічного стану в конкретних країнах.

Щоб утримати владу, політичні еліти підуть найпростішим шляхом – каналізують незадоволення і соціально-політичну дестабілізацію в конфлікт зовні.

Це й планував Путін

"Те, що до влади в Європі приходять крайні праві і крайні ліві, – це був план Путіна. Він готував підґрунтя, щоб використати цю ситуацію", – зазначив Осипенко.

Російський президент цілеспрямовано руйнує єдиний актив, який тримає на плаву євроатлантичний простір, – солідарність. Без неї Росія і Китай роздушать будь-яку країну поодинці.

Один з методів – роздмухування міграційної кризи.

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