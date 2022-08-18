Точка пересечения интересов

Это четвертое по величине море в мире после Филиппинского, Кораллового и Аравийского морей. Расположенные здесь акватория и архипелаги являются предметом споров и конфликтов между несколькими странами региона.

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ЮКМ имеет значение, во-первых , как источник углеводородов на континентальном шельфе. Было установлено, что в этом регионе запасы нефти составляют примерно 1,2 километра (7,7 миллиарда баррелей) с предполагаемым общим объемом 4,5 километра (28 миллиардов баррелей). Запасы газа оцениваются в 7,5 тысяч кубических километров).

Во-вторых, ЮКМ – значительный транзитный путь, связывающий Восточную Азию с богатыми нефтью и газом по районам Ближнего Востока. Это второй по загруженности морской путь в мире, при этом с точки зрения общего годового объема торговли более 50% проходит через Малаккский, Зондский и Ломбокский проливы. Через Малаккский пролив ежедневно проходит более 1,6 миллиона кубических метров (10 миллионов баррелей) сырой нефти, где широко распространено пиратство.

В среднем примерно 80% импортируемых товаров приходят в Восточную Азию именно через Южно-Китайское море, составляющее треть всей мировой торговли. Приблизительно половина объема морских перевозок приходится на нефть и нефтепродукты.

Острова споров

Китай претендует на 80% акватории ЮКМ – так называемую зону "9 линий", которую также называют "бычий язык", поскольку контуры напоминают именно эту форму. При этом свои претензии Пекин доказывает "историческими правами".

ЮКМ – по сути самый важный морской путь для Китая, для доставки его товаров морем в Европу, Африку и Ближний Восток. В Китай поставляется нефть, сжиженный природный газ и другие ресурсы Ближнего Востока и Африки. Если перекрыть этот путь, это чревато коллапсом китайской экономике, лишенной доступа к энергоресурсам, поэтому ЮКМ – вопрос национальной безопасности Китая.

В ЮКМ расположены четыре группы островов: Пратас, Парасельские острова, Спратли и Чжунша (также известные как Маклсфилд Бенк). Китайские названия звучат, соответственно, как Дунша, Сиша, Наньша, и Чжунша – вместе эти острова называются "4 Ша".

Острова Спратли оспариваются Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Брунеем, Филиппинами. Все заинтересованные стороны кроме Брунея имеют небольшие военные контингенты на архипелаге. Парасельские острова выступают предметом иска между Вьетнамом, Китаем и Тайванем. Значительный интерес к региону проявляют США.

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По данным исследований, в геологических структурах под дном архипелага Спратли могут находиться запасы нефти и газа общей стоимостью в один триллион долларов. В 1988 году Пекин объявил, что континентальный шельф только в районе островов Спратли скрывает 105 миллиардов баррелей нефти, а общие запасы нефти в Южно-Китайском море оцениваются в 213 миллиардов баррелей нефти.

В сентябре 1992 года Пекин заявил о намерении превратить шельф Южно-Китайского моря в "главную базу по добыче энергетических ресурсов". Таким образом, если у Китая появится свой крупный источник нефти, то он будет меньше зависеть от арабских импортеров и приумножит свое могущество.

Архипелаги Парасельский и Спратли играют все более важное значение, поскольку лежат на путях, соединяющих Тихий и Индийский океаны; является критически важным восточным флангом для остальной Азии, Европы и Африки. Контролировать эти архипелаги значит контролировать морские и воздушные пути Южно-Китайского моря.

Острова могут использоваться как пункты наблюдения за действиями подлодок, для строительства баз с целью охраны морских коммуникаций и как исходные пункты для выбрасывания десантов и наземных атак. Если война происходит на азиатском континенте, военное присутствие на островах Спратли может эффективно использоваться, чтобы остановить все морские проходы в Южно-Китайском море.

Стратегический пролив

Установление контроля Пекина над акваторией Южно-Китайского моря будет означать дальнейшее расширение его политического и экономического влияния, а также усиление энергетической независимости, что еще больше усилит влияние КНР на соседние страны и соответственно ослабит влияние США и их союзников, которые полностью зависят от поставок углеводородной. сырья, проходящие здесь.

В первую очередь речь идет о Малаккском проливе. Расположенный между Малайским полуостровом и Индонезийским островом Суматра, он соединяет бассейны Андаманского моря в Индийском океане и Южно-Китайского моря в Тихом океане. Пролив является кратчайшим морским путем транспортировки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и Африканского рога на азиатские рынки. Через него проходит примерно 20-25% мирового товарооборота, 25% всей транспортируемой морем нефти и примерно треть сжиженного природного газа. Из-за высокого уровня поставок этот пролив является ключевой транспортной артерией Азии.

Из-за своего геостратегического значения Малаккский пролив – это рубеж геополитического противостояния США и Китая. Южный путь в пролив расположен в акватории порта Сингапур, что позволяет контролировать морскую торговлю всего региона. При этом Сингапур является важным региональным партнером США. Военно-морская база Чанга используется кораблями Седьмого флота США. Военные суда США во всех портах Малаккского пролива могут использоваться без уведомления.

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В этом отношении США также активно сотрудничают с Малайзией, Филиппинами, Брунеем, Таиландом и другими странами Юго-Восточной Азии. В случае возникновения конфликта США смогут легко блокировать Малаккский пролив. К примеру, в районе канала Филлипс у побережья Сингапура ширина пролива составляет лишь немногим более 2 километров. Таким образом, в перспективе США оказывают рычаги непосредственного влияния на всю систему транспортировки нефти и газа в регионе.

Для Китая Малаккский пролив чрезвычайно важен. Через него проходит примерно 60% китайского товарооборота и 80% импортируемой Китаем нефти. Таким образом, вся внешняя торговля, экономическое развитие и энергетическая безопасность КНР зависят от безопасности судоходства в Малаккском проливе напрямую, как в ЮКМ в целом. Эту ситуацию еще в 2003 году тогдашний глава КНР Ху Цзиньтао назвал "малакской дилеммой". С того момента китайские власти ищут способ нивелировать эту уязвимость.

Китай гнет свою линию

Присутствие американцев на морских просторах Юго-Восточной Азии лишь подгоняет Поднебесную к более решительной политике, которая вызывает критику со стороны других государств региона, поскольку действия Пекина противоречат нормам международного права.

Китай, используя свою мощь и влияние в геостратегическом плане, придерживается реальной политики и отказывается выработать компромиссное решение, устраивающее другие страны региона, выдвигающие обоснованные претензии в Пекин.

В своей стратегии по ЮКМ Пекин делает ставку на политику "fait accompli", то есть свершившегося факта, предусматривающего создание такой ситуации, при которой суверенитет Китая над ЮКМ по меньшей мере в рамках "девятипунктирной линии" будет через некоторое время воспринят мировым сообществом как свершившийся факт без возможности возвращения к первоначальному статус-кво.

В эту политику хорошо вкладывается большая часть действий Китая: создание искусственных и расширение существующих островов и рифов, запуск в 2016 году туристических круизов к спорным островам, активная геологоразведочная деятельность, проводимая Китайской национальной нефтегазовой корпорацией и Китайской нефтедобывающей компанией. также полномочия для НОАК, наделяющие патрульные суда ВМС Китая правом останавливать, задерживать и обыскивать иностранные суда, если они зашли в спорные воды без разрешения китайских властей.

Однако этим активная деятельность Пекина в регионе не ограничивается. Китайскими властями установлены и активно функционируют буровые установки, акваторию бороздят исследовательские суда и патрульные катера, сотни рыболовных лодок.

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Буква закона

Милитаризация ЮКМ способствует ухудшению судоходности, а как следствие – транспортному и экономическому аспектам. В этой связи следует упомянуть Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Статьей 30 Конвенции определено, что "если любой военный корабль не соблюдает законы и правила прибрежного государства, касающиеся прохода через территориальное море, и игнорирует любое обращенное к нему требование об их соблюдении, прибрежное государство может потребовать от него немедленно покинуть территориальное море".

Этот подход при наличии территориального спора может применить любое государство, претендующее на архипелаги Южно-Китайского моря в отношении китайских военных судов.

Международный документ определяет статус искусственных островов, имеющий особое значение в споре региона ЮКМ: "Искусственные острова, установки и сооружения и зоны безопасности вокруг них не могут устанавливаться, если это может создать препятствия для использования признанных морских путей, имеющих важное значение для международного судоходства ". Этот пункт прямо указывает на проблему перемещения судоходных грузов в регионе некитайскими судами.

В то же время "искусственные острова, установки и сооружения не имеют статуса островов. Они не имеют своего территориального моря, и их наличие не влияет на определение границ территориального моря, исключительной экономической зоны или континентального шельфа", что прямо говорит о невозможности, основываясь исключительно на "исторических островах". основах", закреплять за собой Пекину право на экономическую зону, которая признана международным сообществом за другими государствами.

Еще одним не менее важным документом, определяющим жизнь региона, является Декларация о поведении сторон в Южно-Китайском море, подписанная КНР и странами-участницами АСЕАН. Декларация стала первым шагом на пути подписания Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море и была инициирована в 1990-х годах Филиппинами, Вьетнамом и Малайзией. Урегулирование спора могло бы дойти до логического завершения (подписания Кодекса), однако отсутствие единых позиций стран АСЕАН привело к "заморозке" этого процесса, хотя дискуссия продолжается и сейчас.

В рамках проведения саммитов АСЕАН государства-члены организации неоднократно подтверждали свое желание согласовать Кодекс. Этот важнейший документ станет основой разрешения территориальных споров и конфликтов, обеспечит стабильное экономическое развитие региона, разработку энергоресурсов. С помощью Кодекса будет снята возможность разрешения текущих конфликтов военным путем. Без начала военных действий прибрежные государства будут реализовывать согласованные модели поведения, направленные на устойчивое развитие морского региона.

Существенное влияние на действующее положение дел оказало решение Третейской палаты Гаагского арбитражного суда по иску Филиппин против КНР, поданного в 2016 году. Суд признал "исторические претензии" КНР незаконными. Арбитраж пришел к выводу, что их нелегитимность связана не с тем, что такие претензии противоречат нормам и положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а с тем, что статус "исторических" вод может быть применим преимущественно к заливам и другим морским акваториям, прилегающих к берегу.

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Пять конкурентов

Несмотря на то, что Китай не признает решение Гаагского арбитражного суда, кажется, что завершение этого судебного процесса может стать отправной точкой нового этапа фактически замороженных китайско-филиппинских переговоров. На что, по сути, рассчитывает Манила. Новый президент Фердинанд Маркос-младший заявил, что не уступит "ни дюйм" Китаю, но готов вести конструктивный диалог.

Вьетнамская позиция по ЮКМ сводится к приверженности сохранению мира и стабильности, неукоснительному соблюдению Декларации о поведении сторон в ПКМ 2002 года, решению разногласий и проблем мирным путем на основе международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года на 80% акв вызывают стойкое неприятие СРВ. В то же время, Вьетнам готов вести переговоры по сглаживанию территориальных противоречий в рамках подписанного в 2011 году Соглашения о базовых принципах урегулирования проблем на море между СРВ и КНР.

Позиция Малайзии, очередного значимого участника конфликта в ЮКМ, несколько противоречива. С одной стороны, Куала-Лумпур выступает за мирное разрешение территориальных споров путем политических переговоров без использования военной силы или угроз ее применения "на основе солидарности стран АСЕАН и всех поддерживающих их".

С другой стороны, воспринимая проблему территориальной принадлежности островов в районе штатов Сабах и Саравак как вопрос защиты суверенитета страны, Малайзия усиливает военное присутствие в регионе, а также разрабатывает более жесткие юридические процедуры в отношении судов, "незаконно вторгающихся" в ее территориальные воды.

Стремление Брунея, вступившего в конфликт в ЮКМ в 1984 году и с тех пор участвовавшего в нем очень пассивно, распространяется только на риф Луиза у брунейского побережья. Учитывая, что риф шесть месяцев в году находится под водой, Бандар-Сери-Бегаван никогда не предпринимал попыток разместить там гарнизон.

Территориальные притязания Брунея продиктованы скорее желанием получить предмет для политического торга как с Китаем, так и с партнерами АСЕАН, чем стремлением обеспечить свой реальный контроль в этой части акватории Южно-Китайского моря, особенно с учетом небольших военных возможностей.

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Также все более реальной становится вероятность присоединения к территориальным спорам в ЮКМ и одной из ключевых государств в АСЕАН – Индонезии, которая не раз заявляла о суверенитете над островами Натуна.

В настоящее время сложились два основных подхода к урегулированию конфликта в ЮКМ: переговоры только между участниками конфликта (китайский вариант) или интернационализация проблемы и обеспечение ее международно-правового разрешения, в первую очередь – на основе Конвенции ООН по морскому праву (филиппинский вариант).

В то же время потенциально перспективным вариантом сдвинуть "с мертвой точки" может стать создание региональной морской организации, которая позволит избежать дальнейшей интернационализации конфликта, но в то же время создаст международную площадку для обсуждения и поиска путей выхода из сложившейся ситуации исключительно заинтересованными сторонами.

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