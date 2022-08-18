Поезда смерти

Так, в начале августа из улан-удэ вышли эшелоны с боеприпасами в составе 28 вагонов с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 ЗУР. К границе с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах.

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К середине августа из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в котовом изъяли более 120 контейнеров с ракетами к ЗРК С-300.

Известно, что в районе Джанкоя хранилось около 440 ТПК к ЗРК С-300. После инцидента в Джанкое пока трудно сказать, были ли эти ТПК уничтожены полностью, частично или вообще нет.

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Календарное обострение

В зябровке (беларусь) в 22 километрах от границы с Украиной также идет концентрация ракет до С-300 и общее количество ТПК превышает 60 единиц.

Угроза массированного обстрела территории Украины, по меньшей мере, ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20 числа, очевидно и то, что они концентрируются до 24 августа.

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