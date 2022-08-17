История не учит ничему

У деда было блестящее образование. Знал несколько языков, играл на скрипке. В Первую мировую его призвали после Медицинского факультета московского государственного университета.

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Через три года в россии произошло разочарование в войне и началась революция. Бабушка стала коммунисткой, а дед записался в армию Врангеля.

Образованным россиянам не дают визы, чтобы, когда наступит разочарование и к власти будут рваться большевики, было кому записаться в белогвардейцы.

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Есть ли шанс на прозрение

Политолог Владимир Фесенко убежден, что запрет въезда в европейские страны гражданам россии будет иметь незначительный эффект.

Ведь большинство из них никогда не было за границей. Более того, загранпаспорта имеет только треть россиян.

В то же время он подчеркнул, что негативно на РФ наоборот может повлиять стимулирование специалистов к выезду за границу.

Такой шаг заставит путина закрыть страну-агрессора изнутри.

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