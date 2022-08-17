Історія не вчить нічому
Дід мав блискучу освіту. Знав кілька мов, грав на скрипці. На Першу світову його призвали після Медичного факультету московського державного університету.
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Через три роки в росії сталося розчарування у війні та почалася революція. Бабуся стала комуністкою, а дід записався до армії Врангеля.
Освіченим росіянам не дають візи, щоб, коли настане розчарування і до влади рватимуться більшовики, було кому записатися в білогвардійці.
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Чи є шанс на прозріння
- Політолог Володимир Фесенко переконаний, що заборона в'їзду до європейських країн громадянам росії матиме незначний ефект.
- Адже більшість із них ніколи не були за кордоном. Ба більше, закордонні паспорти має лише третина росіян.
- Водночас він наголосив, що негативно на рф навпаки може вплинути стимулювання фахівців до виїзду за кордон.
- Такий крок змусить путіна закрити країну-агресора зсередини.
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