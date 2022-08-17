Історія не вчить нічому

Дід мав блискучу освіту. Знав кілька мов, грав на скрипці. На Першу світову його призвали після Медичного факультету московського державного університету.

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Через три роки в росії сталося розчарування у війні та почалася революція. Бабуся стала комуністкою, а дід записався до армії Врангеля.

Освіченим росіянам не дають візи, щоб, коли настане розчарування і до влади рватимуться більшовики, було кому записатися в білогвардійці.

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Чи є шанс на прозріння

Політолог Володимир Фесенко переконаний, що заборона в'їзду до європейських країн громадянам росії матиме незначний ефект.

Адже більшість із них ніколи не були за кордоном. Ба більше, закордонні паспорти має лише третина росіян.

Водночас він наголосив, що негативно на рф навпаки може вплинути стимулювання фахівців до виїзду за кордон.

Такий крок змусить путіна закрити країну-агресора зсередини.

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