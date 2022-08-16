Невідчутне покарання

Якщо хтось думає, що від заборони шенгенських віз для росіян буде швидкий і прямий ефект, наприклад, виникнення бунту середнього російського класу проти путінської влади, то з високою вірогідністю цього не станеться. І ось чому.

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Закордонні паспорти має лише третина росіян. До Європи подорожує ще менше. Це, як правило, середній клас російського суспільства. Але в ньому приблизно половина – це представники корумпованої російської бюрократії. Це не ті люди, які роблять бунти.

Інша половина – бізнес, "креативний клас". В ньому є люди як з опозиційними поглядами, так і прихильники путіна, а є і просто "мовчазна більшість". Останніх дехто жорстко називає "тєрпілами". І ці люди теж в бунтах і навіть в звичайних протестах не беруть участь. Російська опозиція зараз зруйнована і розчавлена. Значна і активна її частина емігрувала, а ті, хто залишився – під ризиками репресій, а найбільш активних вже посадили.

Що розхитає стілець під путіним

Щоб захитався путінський режим, потрібна серйозна політична криза в рф. Заборона шенгенських віз для росіян ніяк не вплине на провокування такої кризи. За історичним досвідом політичну кризу в росії може спричинити поєднання декількох чинників: соціально-економічна криза; військова поразка росії; внутрішнє послаблення російської влади (в різних формах і в силу різних причин).

Щодо візового питання, то на послаблення росії може вплинути якраз не заборона для росіян на виїзд з їх країни, а навпаки – стимулювання еміграції фахівців (айтішніків, інженерів, тощо). Це буде відносне, але все ж таки послаблення. І, скоріше за все, за таких умов путін (або його режим) самі почнуть закривати країну на виїзд. І такі плани в росії вже обговорюються. Так що, ще велике питання – на кого більше спрацює заборона шенгенських віз для росіян.

Але чи буде повна заборона на шенгенські візи для росіян? Вже відомо, що ні. З різних причин, але в основному тому, що ефект такої тотальної заборони на Заході вважається сумнівним і неоднозначним.

Що потрібно, і що можуть підтримати і в ЄС і на Заході – так це введення суворих візових обмежень для росіян. Зокрема, було б варто відмовитись від спрощеного режиму видачи віз для росіян, а також від туристичних віз для росіян.

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Як має виглядати "безвіз" для росіян

За нинішніх умов (агресивна війна росії проти України) такий спрощений режим виглядає і несправедливо, і політично недоречно. По-друге, необхідна заборона на в'їзд до ЄС представників російської бюрократії, як людей, які управлінськи забезпечують цю війну.

По-третє, необхідна перевірка (перед видачею візи), чи підтримує людина, яка хоче приїхати до ЄС, війну рф проти України. Якщо підтримує, то така людина має потрапити до чорного списку тих, кому заборонено в'їзд до Євросоюзу. Тобто такі обмеження мають бути покаранням за агресивну війну росії проти України та її підтримку конкретними росіянами.

Для країн Балтії, а можливо і для деяких інших країн, є доцільною повна заборона на в'їзд росіян. Це буде не просто доречний, а нагальний спосіб захисту національної безпеки. Нагадаю, що в 2014 році сепаратистські заколоти в Україні відбувалися за активної і достатньо масової участі російських "туристів".

Показово, що близький до кремля телеграм-канал "незыгарь" вже анонсував акції спротиву російськомовних громадян Латвії після того, як Латвія оголосила росію країною-спонсором тероризму. Це той самий "незыгарь", який ще в червні анонсував обстріли Оленівки. Отже, такі "анонси" треба сприймати всерйоз. І саме тому країнам Балтії треба підстрахуватися від підривного російського "туризму".

Тому, на мою думку, потрібна не тотальна заборона шенгенських віз для росіян, а суворі й цільові візові обмеження для громадян рф. Це буде і більш логічно, і більш ефективно.

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