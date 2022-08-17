"Парад" версій
Варте уваги Захід вже остаточно обрав сценарій закінчення війни росії проти України
Про наступ на Херсон, який в прямих ефірах готували від чиновників Міноборони до реєстрових експертів місяців три підряд, я взагалі мовчу. Зараз кожне сказане слово має бути в інтересах військових. Не піару політиків, не спокою цивільних, не хайпу.
Балаканина коштує життів
Бо військові – це не міфічні "наші котики" з броньованої сталі, а дядько Василь-тракторист, Руслан-художник, Іван-філософ і так далі.
Цікаве Після серії вибухів у Криму є лише одне питання
І коли якесь "говоряще ліцо" приходить на радіо і розказує, що саме він чув про якісь спецоперації й видає порцію інсайдів з політичної кухні, десь може сильно ускладнитися робота дядька Василя, нашого чоловіка, кума, брата, свата. Та й журналісти замість детального розпитування, чим саме ми вдарили по Криму, теж мали б іноді думати.
Актуальне – як Harpoon боронить українські береги: дивіться відео