"Парад" версій

Але як тільки в Криму, на росії, в Придністров'ї чи Білорусі забавовнилося, зі своїх нір вилазять численні військові експерти (кожному з яких кожен військовий планує бити морду) і починають видавати свої цінні судження про причини вибухів. "Американці дали далекобійні ракети". "Нептун, Гарпун". "У нас там, мабуть, диверсанти".

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Про наступ на Херсон, який в прямих ефірах готували від чиновників Міноборони до реєстрових експертів місяців три підряд, я взагалі мовчу. Зараз кожне сказане слово має бути в інтересах військових. Не піару політиків, не спокою цивільних, не хайпу.

Балаканина коштує життів

Бо військові – це не міфічні "наші котики" з броньованої сталі, а дядько Василь-тракторист, Руслан-художник, Іван-філософ і так далі.

Цікаве Після серії вибухів у Криму є лише одне питання

І коли якесь "говоряще ліцо" приходить на радіо і розказує, що саме він чув про якісь спецоперації й видає порцію інсайдів з політичної кухні, десь може сильно ускладнитися робота дядька Василя, нашого чоловіка, кума, брата, свата. Та й журналісти замість детального розпитування, чим саме ми вдарили по Криму, теж мали б іноді думати.

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