Західні ЗМІ нещодавно повідомляли, що у новий пакет допомоги США Україні, ймовірно, таки ввійдуть ракети, здатні влучати у цілі на відстані до 300 кілометрів. Військовий експерт Олег Жданов у своєму блозі на ютубі пояснив, чи зможуть окупанти збивати ATACMS, інформує 24 канал.

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Чи зможуть росіяни протидіяти ATACMS

Олег Жданов зауважив, що станом на зараз не існує досвіду застосування росією протиракетної оборони проти ATCMS. Він пояснив, що ці далекобійні ракети відрізняються від тих артилерійських снарядів до HIMARS, які українські військові використовують нині.

Експерт прирівняв ATACMS до типу ракет "Іскандер" та "Точка У", тобто цей тип американської зброї – оперативно-тактична ракета, а не звичайний артилерійський снаряд. ATACMS летить винятково по балістичній траєкторії, її політ можна корегувати на різних ділянках траєкторії дальністю у 300 кілометрів.

Їх (ATACMS – ред. 24 канал) намагатиметься збивати протиракетна оборона, бо протиповітряна зможе лише в обмеженому режимі. На кожну дію є протидія. Коли створювались ракети, їх проєктували із розрахунку протиракетної оборони противника,

– зазначив Жданов.

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Військовий експерт пояснив, що при розробці ракет брались за основу певні російські протиракетні установки й закладались дані, як їх обійти. Проте сьогодні немає жодних даних, наскільки російська протиракетна оборона є ефективною проти американських далекобійних ракет на практиці.

Я не чув, що у росії система ПРО побудована на основі тієї чи іншої ракети. У росії є протиракетна оборона С-400, але вона у них в обмеженій кількості, а тому побачимо, як це відбуватиметься,

– підсумував Олег Жданов.

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