Западные СМИ недавно сообщали, что в новый пакет помощи США Украине, вероятно, войдут ракеты, способные попадать в цели на расстоянии до 300 километров. Военный эксперт Олег Жданов в своем блоге на ютубе объяснил, смогут ли оккупанты сбивать ATACMS, информирует 24 канал.

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Смогут ли россияне противодействовать ATACMS

Олег Жданов отметил, что на сегодняшний день не существует опыта применения россией противоракетной обороны против ATCMS. Он пояснил, что эти дальнобойные ракеты отличаются от тех артиллерийских снарядов к HIMARS, которые используют украинские военные.

Эксперт приравнял ATACMS к типам ракет "Искандер" и "Точка У", то есть этот тип американского оружия – оперативно-тактическая ракета, а не обычный артиллерийский снаряд. ATACMS летит исключительно по баллистической траектории, ее полет можно корректировать на разных участках траектории дальностью 300 километров.

Их (ATACMS – ред. 24 канал) будет пытаться сбивать противоракетная оборона, потому что противовоздушная сможет только в ограниченном режиме. На каждое действие есть противодействие. Когда создавались ракеты, их проектировали из расчета противоракетной обороны противника,

– отметил Жданов.

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Военный эксперт объяснил, что при разработке ракет основывались определенные российские противоракетные установки и закладывались данные, как их обойти. Однако сегодня нет никаких данных, насколько российская противоракетная оборона эффективна против американских дальнобойных ракет на практике.

Я не слышал, что у россии система ПРО построена на основе той или иной ракеты. У россии есть противоракетная оборона С-400, но она у них в ограниченном количестве, а потому увидим, как это будет происходить,

– подытожил Олег Жданов.

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