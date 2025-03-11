Про це розповідає 24 Канал з посиланням на 44 окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола. Українські воїни продовжують ефективно демілітаризувати російських загарбників.

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Українські артилеристи нищать ворога

Лише за минулу добу артилеристи 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола завдали нищівних ударів по позиціях ворога на Запорізькому напрямку.

Розгром окупантів на Запорізькому напрямку: дивитися відео

Захисники ліквідували:

Ворожі гаубиці 2А36 "Гіацинт-Б" та Д-30

Точку старту ворожих безпілотників

Два польові склади боєприпасів окупантів

Українські воїни продовжують завдавати нищівних ударів по загарбниках, знищуючи їхню техніку та логістику.

До слова, російський дрон вніч на 8 березня влучив у волонтерський центр "Паляниця" в Запоріжжі, майже повністю знищивши цех.

Волонтери вважають, що удар був помстою за діяльність їхнього центру.