Ракети чи "таємна" зброя
У тій же Новофедорівці було декілька оригінальних детонацій, які викликали низку інших. Якщо це були ракетні системи, то їх мали б зафільмувати, як показують численні удари московитів по нашим об'єктах. У всіх є смартфони.
Радимо На складах окупантів у Криму могли вибухнути неприємні "сюрпризи"
Певно, місцеве ФСБ забухало і не впоралося із покладеними функціями.
Ганебні "совпадєнія" для ФСБ
Відкритим і далі є питання хто провтикав – ППО чи ФСБ? Я все таки за те, що ФСБ.
Про важливе Розхитати путінський режим зможе лише одне – і це не заборона шенгену для росіян
Політично успішними діями на окупованому півострові в останній тиждень множаться на нуль публічні заяви московитів, що буде серйозна ескалація із боку московії, якщо півострів стане об'єктом ударів.
До теми – яку техніку ворога знищили у Криму 16 серпня: дивіться відео