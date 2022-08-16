Фестиваль кримської "бавовни" триває

Швидше за все, це мав бути "жест доброї волі" щодо боєприпасів. Чи зібраних після невдалого паління у Новофедорівці, чи з інших місць, де очікується паління, а "зайвий" боєкомплект далеко не вивезеш бо малотранспортабельний.

Важливе Загрози до 24 серпня зросли: окупанти масово стягують ракети в Україну

Але добре бабахнуло сьогодні зранку в Джанкойському районі, біля села Майське. Окупанти спочатку заявили, що це "трансформаторна станція" нібито. На фото можна побачити навіть ударну хвилю з такої "станції". Але, кажуть читачі, й трансформаторна станція палає, суто "бонусом".

Байку про "ядерний попіл" вирішили втілити в життя

Головне особисто для мене питання – чи підніметься трохи у Майському радіаційний фон, як це гіпотетично могло статися у тепер загальновідомому селищі, де окупанти палили у місцях, де суто теоретично могли завалятися кілька неконвенційних зарядів.

Ціккаве Латинська Америка – terra incognita: з ким Україна має подружитися проти росії

Які могли за наслідками "бавовни" перетворитися на молекули, просто як у пісні агресора співається: "остаться пєплом на устах". Суто гіпотетично.

Звісно, вся відповідальність за гіпотетичну нуклеарізацію Криму лежить винятково на окупантах. Не слід возити на півострів та ховати там по складах те, що заборонено міжнародним правом. І палити шкідливо для здоровя взагалі-то. Дуже шкідливо.

До теми – поблизу окпованого Джанкоя зафіксували потужні вибухи: дивіться відео