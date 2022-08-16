Ракеты или "тайное" оружие

В той же Новофедоровке было несколько оригинальных детонаций, вызвавших ряд других. Если это были ракетные системы, то их должны были снять, как показывают многочисленные удары московитов по нашим объектам. У всех есть смартфоны.

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Видимо, местное ФСБ забухало и не справилось с возложенными функциями.

Позорные "совпадения" для ФСБ

После трех взрывов в оккупированном Крыму на объектах, связанных с ведением войны, в течение последней недели преступной власти московии не удастся притворяться, что это лишь небрежность персонала на местах. Это может работать только в первый раз. Но не больше.

Открыт и дальше вопрос кто провтыкал – ПВО или ФСБ? Я все-таки за то, что ФСБ.

О важном Расшатать путинский режим сможет только одно – и это не запрет шенгена для россиян

Политически успешными действиями на оккупированном полуострове в последнюю неделю размножаются на ноль публичные заявления московитов, что будет серьезная эскалация со стороны московии, если полуостров станет объектом ударов.

Какую технику врага уничтожили в Крыму 16 августа: смотрите видео