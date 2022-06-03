В частности, речь идет о Черкасской области. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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СБУ задержала агента ФСБ

Как выяснилось, вражеский агент собрал фото и точные координаты блокпостов, подразделений Вооруженных Сил Украины и силовых структур, чтобы передать их российским спецслужбам.

Благодаря работе Службы безопасности Украины на опережение утечки данных не произошло, а сам предатель задержан с поличным – во время съемки одного из военных объектов,

– рассказал Дехтяренко.

Злоумышленником оказался местный житель, бывший работник органов исполнительной власти и активный поклонник запретной партии Шария.

Отмечается, что российские спецслужбы регулярно поддерживали с агентом связи. В то же время, их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и административных зданий органов государственной власти.

Чтобы оставаться анонимом, злоумышленник общался со своими кураторами исключительно через мессенджер. При этом за каждое уведомление ему обещали денежное вознаграждение.

Как отметил спикер СБУ, проверяется информация о планировании злоумышленником ряда терактов на территории Украины.

Такое решение было принято на фоне того, что агент пригласил в ФСБ пистолеты с глушителем и прицелами, патроны с магазинами, гранаты с запалами и противопехотные мины МОН-50 с радиодетонаторами.

В настоящее время агент задержан, ему сообщено о подозрении в государственной измене.

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