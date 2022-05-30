Впрочем, в СБУ отметили, что нашу контрразведку удалось этого предотвратить. Специальная операция страны-агрессорки сошла на нет.

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Хотели обвинить ОБСЕ в шпионаже

В России не могут придумать ничего нового. Поэтому ФСБ страны-агрессорки приняло решение подготовить постановочные сюжеты . В них планировалось показать, что сотрудники миссии ОБСЕ не занимаются своей непосредственной работой. Вместо этого их хотели обвинить в шпионаже. Соответственно, дискредитировать как саму Миссию, так и считать сомнительной ее объективность.

Оккупанты вторглись в дома сотрудников ОБСЕ

Чтобы получить "доказательную базу", которая должна помочь создавать пропагандистские сюжеты, российские захватчики вдирались в помещения сотрудников ОБСЕ. Более того, они буквально "выбивали" информацию, которая могла бы служить хоть каким-то компроматом.

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ФСБшники притворялись сотрудниками СБУ

К примеру, в Херсоне, временно оккупированном россиянами, сотрудники ФСБ представлялись правоохранителями из СБУ. Более того, на камеру они заставляли одного из сотрудников Миссии ОБСЕ подписать документ. Речь идет о каком-то "соглашении о негласном сотрудничестве". Известно, что подобное пыталось сделать еще с несколькими сотрудниками Миссии.

Но это еще не все. Как выяснилось, в период с 16 по 23 мая ФСБшники угрожали убийством сотрудникам ОБСЕ. Это делали с теми, кто не соглашался свидетельствовать о том, что украинские правоохранители якобы ограбили их офис. И это при том, что делали это не менее пяти раз сами кафиры.

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Россияне продолжают распространять фейки и среди украинских беженцев

Как рассказала омбудсменка Людмила Денисова , российская пропагандистская машина работает и во зло беженцам. Она пытается изо всех сил лишить наших граждан желания спастись от войны за границей.

Мол, в Европе от украинских беженцев уже устали. Но это еще не все. В фейковых публикациях рассказывается о том, что наши земляки наносят немалый дискомфорт жителям ЕС. Да и вообще, в странах Европы ежедневно снижается уровень поддержки украинцев.

Подчеркиваем, что европейцы и вообще весь мир солидарны сейчас с украинцами. И они тоже сильно хотят нашей победы. Поэтому все эти лжи, активно распространяемые в России, не имеют ничего общего с действительностью.

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