О попытках дискредитации украинцев в ЕС сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Для этого русские пропагандисты создают специальные фейки.

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Европейцы "устали" от беженцев из Украины

Как пояснила Денисова, СМИ России распространяют информацию о так называемой "усталости" жителей европейских стран от украинцев. Рассказывают о якобы неудобствах, которые они причиняют тем, кто живет в Европе. Разносят и ложь о том, что поддержка украинцев в Европе ежедневно становится менее активной.

Дегуманизация, создание негативного образа украинцев за рубежом – очередная манипуляция России в попытках нивелировать поддержку Украины со стороны цивилизованного мира. Они хотят внушить атмосферу ненависти и враждебности к ним в русскоязычной среде ЕС и подстрекнуть к дискриминации.

– объясняет Денисова.

Она также отмечает, что российская пропаганда действует преимущественно на "внутреннего потребителя". Доказательством тому является поддержка Украины и украинцев как на государственном уровне стран ЕС, так и на уровне рядовых европейцев. Они показывают солидарность с украинским народом.

Обратите внимание! Недопустимость дискриминации искателей защиты по признаку страны происхождения предусмотрена статьей 3 Конвенции о статусе беженцев 1951 года.

Ситуация с беженцами

В Офисе Президента сообщали, что Украину с начала полномасштабного вторжения покинули около 13 миллионов украинцев. Они не могут вернуться на оккупированные территории, поэтому затягивать войну нельзя, как и компромиссы со страной-агрессоркой.

Одной из стран, которая приняла больше всех наших беженцев, является соседняя Польша. Наши граждане отмечают, что поляки относятся к ним очень хорошо, чутко и сопереживают. Именно поэтому украинцы решили поблагодарить их за такую поддержку . Наши граждане, которые сейчас находятся в Варшаве, вышли на марш, чтобы поблагодарить польский народ.

Принимают наших людей, которые бегут от войны, не только в Европе, но и в других континентах. В частности это касается США и Канады. В Канаде показывали , как тепло встречают украинцев. Они приглашают их домой. Наших людей встречала сама глава МИД Канады.

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