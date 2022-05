Украинцы вышли на марш благодарности Польше

Шествие благодарности под названием "Друзья, спасибо! Украинцы – Полякам" состоялось в воскресенье 29 мая. Прихватив символику и плакаты, ее участники прошлись по Королевскому тракту. Они собрались возле Сейма, а оттуда через площадь Трех Крестов, Новый Свет и Краковский пригород дошли до Замковой площади.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Дуда заверил, что Польша готова стать гарантом безопасности Украины

На этот марш всех украинцев, гостеприимно принятых Польшей, пригласил украинский посол Андрей Дещица. Он отметил, что настоящие друзья познаются на войне, а поляки ежедневно воюют вместе с нами.

Вчера Варшава развевалась украинской и польской символикой, а также разнообразными плакатами со словами благодарности. Особенно бросался в глаза огромный транспарант со словом "Спасибо" на польском языке и гигантский украинский флаг с надписью They are us ("Они – это мы").

Украинцы несли символику и плакаты со словами благодарности / Фото с твиттера Андрея Дещицы

Двигаясь по Королевскому тракту, украинцы раздавали полякам цветы и сине-желтые бантики. Все время они скандировали "Спасибо", "Спасибо", "Да здравствует Польша".

На Замковой площади, ставшей конечной точкой марша, в течение дня проходила ярмарка украинских изделий. А вечером, когда сюда пришли участники шествия, начался концерт украинских и польских исполнителей. В частности, в нем приняли участие Мария Бурмака, Kazka, TVORCHI и Poparzeni Kaw Trzy.

Концерт украинских и польских исполнителей на Замковой площади в Варшаве / Фото с твиттера Андрея Дещицы

Цветы и песни от украинцев для поляков, которые с первого дня встретили нас широкими плечами, открытыми сердцами и объятиями,

– подытожил Марш благодарности полякам посол Андрей Дещица.

Украинцы вышли на марш, чтобы поблагодарить гостеприимную Польшу / Фото с твиттера Андрея Дещицы

К теме – речь президента Польши Анджея Дуды в Верховной Раде Украины: смотрите видео