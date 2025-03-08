Сидя на башне, он выкрикивал пропалестинские лозунги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegraph.

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Что известно о стороннике Палестины, что залез на Биг-Бен

В субботу 8 марта в Лондоне вокруг Биг-Бена было введено оцепление. Все из-за мужчины, который вскарабкался на башню Елизаветы с палестинским флагом.

В соцсетях появились фото и видео босого мужчины, который стоит на карнизе башни, где расположены Вестминстерские часы. Он держит флаг Палестины и выкрикивает "свободная Палестина"

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики, перекрыв Вестминстерский мост и прилегающие улицы. Для эвакуации мужчины пришлось использовать пожарную лестницу, за чем наблюдали толпы людей за границей полиции.

По данным столичной полиции, сигнал о мужчине, который поднимается на башню Елизаветы, поступил в 7:24 утра 8 марта. Лондонская пожарная бригада подтвердила, что ее специалисты вместе с полицией оперативно отреагировали на ситуацию возле Вестминстерского дворца.