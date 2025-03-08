Сидячи на вежі, він вигукував пропалестинські гасла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegraph.

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Що відомо про прибічника Палестини, що заліз на Біг-Бен

У суботу 8 березня в Лондоні навколо Біг-Бена було запроваджено оточення. Усе через чоловіка, який видерся на вежу Єлизавети з палестинським прапором.

У соцмережах з’явилися фото й відео босого чоловіка, який стоїть на карнизі вежі, де розташований Вестмінстерський годинник. Він тримає прапор Палестини та вигукує "вільна Палестина"

На місце інциденту прибули співробітники поліції, рятувальники та медики, перекривши Вестмінстерський міст і прилеглі вулиці. Для евакуації чоловіка довелося використати пожежну драбину, за чим спостерігали натовпи людей за кордоном поліції.

За даними столичної поліції, сигнал про чоловіка, який підіймається на вежу Єлизавети, надійшов о 7:24 ранку 8 березня. Лондонська пожежна бригада підтвердила, що її фахівці разом із поліцією оперативно відреагували на ситуацію біля Вестмінстерського палацу.