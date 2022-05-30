Соответствующую информацию Мелани Жоли сообщила 29 мая. То есть на 95-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Канада продолжает принимать беженцев

Сегодня утром (говорится о 29 мая – 24 канал) в Монреаль прибыли украинские семьи, которые бежали от путинской войны. От имени всех канадцев добро пожаловать домой,

– написала Мелани Жоли.



Украинцев встретили в Канаде / Фото Мелани Жоли​



Канада дружелюбно приняла украинских беженцев / Фото Мелани Жоли

Первый самолет с беженцами прилетел еще 9 мая

Первый самолет с украинскими беженцами приземлился в Канаде 9 мая. На его борту было 166 беженцев, из них 55 детей.

Они прибыли в международный аэропорт Сент-Джонс, расположенный в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Люди вылетели из польского Катовице и получили разрешение на работу, которое получили в Польше.

Это люди, которые потеряли свои дома – многие их дома, как мы видели по телевизору, разрушили ракеты. Мы хотим обеспечить им дом,

– объяснил премьер-министр провинции Эндрю Фьюри.

Чиновник добавил, что не знает, сколько беженцев может принять провинция Ньюфаундленд и Лабрадор. Однако тогда говорилось о 600 – 700 людях.

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Следует вспомнить, что после начала полномасштабной войны в Канаду самостоятельно приехали тысячи украинцев.

По данным пограничников, говорится о более чем 19 тысячах украинцев. Власти также согласовали более 90 тысяч заявлений на временную визу с середины марта.

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Кратко об украинских беженцах в мире

С начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, десятки стран мира открыли двери для украинских граждан.

Известно, что украинцы поехали в Польшу, Словакию, Венгрию, Молдову, Чехию, Румынию, Эстонию, Ирландию, Германию, Испанию, Литву, Великобританию, Швецию и другие страны.

По состоянию на конец марта, по данным ООН, наше государство покинули 3,7 миллиона человек.

13 мая Борис Джонсон заявил, что Великобритания по упрощенной схеме выдала более 100 тысяч виз гражданам Украины. То есть, от ужасов войны в Британии приютились 102 300 украинцев.

20 мая Греция заявила, что их работодатели готовы принять на работу украинцев. Речь идет о более чем 50 тысячах вакансий.

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