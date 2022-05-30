Відповідну інформацію Мелані Жолі повідомила 29 травня. Тобто на 95 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте До Канади прибув перший літак з українськими біженцями

Канада продовжує приймати біженців

Сьогодні вранці (мовиться про 29 травня – 24 канал) до Монреаля прибули українські родини, які втікали від путінської війни. Від імені всіх канадців ласкаво просимо додому,

– написала Мелані Жолі.



Українців зустріли у Канаді / Фото Мелані Жолі



Канада приязно прийняла українських біженців / Фото Мелані Жолі

Перший літак з біженцями прилетів ще 9 травня

Перший літак з українськими біженцями приземлився у Канаді 9 травня. На його борту було 166 біженців, з них – 55 дітей.

Вони прибули в міжнародний аеропорт Сент-Джонс, що у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. Люди вилетіли з польського Катовіце та мали дозвіл на роботу, який отримали у Польщі.

Це люди, які втратили свої домівки – багато їхніх будинків, як ми бачили по телевізору, зруйнували ракети. Ми хочемо забезпечити їм дім,

– пояснив прем'єр-міністр провінції Ендрю Ф'юрі.

Посадовець додав, що не знає, скільки біженців може прийняти провінція Ньюфаундленд і Лабрадор. Проте тоді мовилось про 600 – 700 людей.

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Варто пригадати, що після початку повномасштабної війни у Канаду самотужки приїхали тисячі українців.

За даними прикордонників, мовиться про понад 19 тисяч українців. Влада також погодила понад 90 тисяч заяв на тимчасову візу з середини березня.

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Коротко про українських біженців у світі

З початку повномасштабної війни, яку Росія почала проти України, десятки країн світу відкрили двері для українських громадян.

Відомо про те, що українці поїхали в Польщу, Словаччину, Угорщину, Молдову, Чехію, Румунію, Естонію, Ірландію, Німеччину, Іспанію, Литву, Великобританію, Швецію та інші країни.

Станом на кінець березня, за даними ООН, нашу державу покинули 3,7 мільйона людей.

13 травня Борис Джонсон заявив, що Велика Британія за спрощеною схемою видала понад 100 тисяч віз громадянам України. Тобто від жахів війни у Британії прихистились 102 300 українців.

20 травня Греція заявила, що їхні роботодавці готові прийняти на роботу українців. Мовиться про понад 50 тисяч вакансій.

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