Відповідну інформацію Мелані Жолі повідомила 29 травня. Тобто на 95 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте До Канади прибув перший літак з українськими біженцями

Канада продовжує приймати біженців

Сьогодні вранці (мовиться про 29 травня – 24 канал) до Монреаля прибули українські родини, які втікали від путінської війни. Від імені всіх канадців ласкаво просимо додому,
– написала Мелані Жолі.


Українців зустріли у Канаді / Фото Мелані Жолі


Канада приязно прийняла українських біженців / Фото Мелані Жолі

Перший літак з біженцями прилетів ще 9 травня

Перший літак з українськими біженцями приземлився у Канаді 9 травня. На його борту було 166 біженців, з них – 55 дітей.

Вони прибули в міжнародний аеропорт Сент-Джонс, що у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. Люди вилетіли з польського Катовіце та мали дозвіл на роботу, який отримали у Польщі.

Це люди, які втратили свої домівки – багато їхніх будинків, як ми бачили по телевізору, зруйнували ракети. Ми хочемо забезпечити їм дім,
– пояснив прем'єр-міністр провінції Ендрю Ф'юрі.

Посадовець додав, що не знає, скільки біженців може прийняти провінція Ньюфаундленд і Лабрадор. Проте тоді мовилось про 600 – 700 людей.

Зауважте Скільки українських біженців змогли знайти роботу в Іспанії

Варто пригадати, що після початку повномасштабної війни у Канаду самотужки приїхали тисячі українців.

За даними прикордонників, мовиться про понад 19 тисяч українців. Влада також погодила понад 90 тисяч заяв на тимчасову візу з середини березня.

Читайте також Для українських біженців у Латвії мобільний зв'язок ще 3 місяці буде безплатним

Коротко про українських біженців у світі

Дивіться також – Андрій Садовий заявив, що 50 тисяч переселенців можуть залишитись жити у Львові: відео