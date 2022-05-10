Премьер-министр провинции Эндрю Фьюри встречал украинцев и заявил, что понедельник, 9 мая, стал днем гордости для местных жителей. Он отметил, что среди беженцев есть 55 детей.

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"Это должно быть безопасным убежищем. Это люди, которые потеряли свои дома – многие их дома, как мы видели по телевизору, разрушили ракеты. Мы хотим обеспечить им дом", – сказал Фьюри.

По его словам, неизвестно, сколько беженцев может принять провинция Ньюфаундленд и Лабрадор. Однако ожидают еще примерно 600 – 700 человек.



Самолет с украинцами / Фото из твитера Эндрю Фьюри

Прилетели из Польши

Люди прилетели из польского города Катовице. Их встречали в аэропорту местные жители. У части украинцев уже есть приглашение на работу в Канаде. Им предоставили его в Польше, потому что провинциальное правительство Ньюфаундленда и Лабрадора создало в Варшаве специальный офис, чтобы помогать с документами, трудоустройством и жильем.

"Мы обязаны убедиться, что они чувствуют себя приветливо на Ньюфаундленде. Мы делаем все, что в наших силах. Это на наших плечах, чтобы убедиться, что они будут чувствовать себя желанными, и, надеюсь, мы сможем побудить их остаться", – сказал он. Уэйн Холлоуэй, который пришел встречать украинцев и принес сине-желтый флаг.

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В первый день получил работу

В частности, радовался Стэн. Он одним из первых вышел из самолета и сказал, что благодарен, потому что оказался в Канаде.

Я много лет мечтал уехать в Канаду, и в первый же день получил работу. Это просто идеально, местные власти мне очень помогли. Это просто замечательно,

– отметил Стэн.

Он добавил, что ему тревожно за оставшуюся дома семью. Особенно за папу, который на войне защищает Украину.



Стэн / Фото CBC

Первый рейс от правительства

По словам министра иммиграции Джерри Бирна, рейс стал первым официальным, организованным правительством. Ранее в Канаду прибыли после полномасштабного вторжения России самостоятельно тысячи украинцев.

Пограничная служба сообщила, что говорится о более чем 19 тысячах украинцев. Также отметили, что согласовали более 90 тысяч заявлений на временную визу с середины марта.

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