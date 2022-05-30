Утім, у СБУ зазначили, що нашій контррозвідці вдалося цьому запобігти. Тож спеціальна операція країни-агресорки зійшла нанівець.

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Хотіли звинуватити ОБСЄ у шпигунстві

У Росії не можуть придумати нічого нового. Тож ФСБ країни-агресорки ухвалило рішення підготувати постановочні сюжети. У них планували показати, що співробітники місії ОБСЄ не займаються своєю безпосередньою роботою. Натомість їх хотіли звинуватити у шпигунстві. Відповідно, дискредитувати як саму Місію, так і вважати сумнівною її об'єктивність.

Окупанти вдиралися до помешкань співробітників ОБСЄ

Щоб отримати "доказову базу", яка мала б допомогти створювати пропагандистські сюжети, російські загарбники вдиралися до помешкань співробітників ОБСЄ. Ба більше, вони буквально "вибивали" інформацію, яка могла б слугувати бодай якимось компроматом.

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ФСБшники прикидалися співробітниками СБУ

Наприклад, у Херсоні, тимчасово окупованому росіянами, співробітники ФСБ представлялися правоохоронцями з СБУ. Ба більше, на камеру вони змушували одного зі співробітників Місії ОБСЄ підписати документ. Мовиться про якусь "угоду про негласну співпрацю". Відомо, що подібне намагалися зробити ще з кількома співробітниками Місії.

Але і це ще не все. Як з'ясувалося, у період з 16 по 23 травня ФСБшники погрожували вбивством співробітникам ОБСЄ. Це робили з тими, хто не погоджувався "свідчити" про те, що українські правоохоронці буцімто пограбували їхній офіс. І це при тому, що робили це щонайменше п'ять разів самі окупанти.

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Росіяни продовжують поширювати фейки і серед українських біженців

Як розповіла омбудсменка Людмила Денісова, російська пропагандистська машина працює і на зло біженцям. Вона намагається з усіх сил позбавити наших громадян бажання врятуватися від війни за кордоном.

Мовляв, в Європі від українських біженців уже стомилися. Але і це ще не все. У фейкових публікаціях розповідається про те, що наші земляки завдають чималого дискомфорту мешканцям ЄС. Та й узагалі в країнах Європи щодня знижується рівень підтримки українців.

Наголошуємо, що європейці та й узагалі весь світ солідарні зараз з українцями. І вони так само сильно хочуть нашої перемоги. Тож усі ці брехні, які активно поширюють у Росії, не мають нічого спільного з дійсністю.

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