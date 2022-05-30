На Донеччині щораз більшає кількість "відмовників", тому керівництво намагається приборкати їх. Проте інколи навіть генерали не справляються. СБУ опублікувала чергову перехоплену розмову окупанта з дружиною 30 травня.

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"Ледь не перестрілялися всі"

Російські контрактники ледь не розстріляли генерала Валерія Солодчука та його охорону. Керівництво приїхало, щоб приборкати бунт і змусити "відказників" продовжувати воювати.

Солдати однак відмовилися виконувати наказ. Між ними сталася серйозна суперечка з погрозами зброєю, що ледь не закінчилася трагічно. Опісля російський генерал ганебно втік з передової.

У нас батарея практично вся у відмову пішла. Він почав стволом махати, стріляти: "Я, каже, вас завалю, якщо ви, на**й, не поїдете туди!..." І все. Тут хлопчина: "Йди, каже , вали!". Є**ть, він гранату, чеку висмикнув, каже: "Ну давай, застрели, каже, мене! Разом, каже, підірвемося тут". Все. Там і спецназівці на нас теж стволами тикати почали, ми на них стволами. Коротше, мало не перестрілялися всі на**й. Він у свій бобик сів, поїхав,

– розповідає дружині загарбник.

Окрім того, російський окупант скаржиться дружині, що від їхньої бригади, що складалася з понад 600 осіб залишилась лише третина. Усі інші – загинули чи поранені. Жінка росіянина шокована і втратами армії, і поведінкою вищого керівництва стосовно своїх солдатів.

До слова В окупантів на Харківському напрямку почалися масові бунти, відмовляються йти в наступ, – СБУ

Росіяни ґвалтують навіть своїх

У Бєлгородські області російські окупанти ґвалтують молодих дівчат і намагаються ошукати навіть підлітків. Про це стало відомо з перехопленої розмови СБУ загарбника з дружиною.

Жінка розповіла, що у Вейделєвці дівчина познайомилася з військовим, і він покликав погуляти. Прогулянка обернулася для неї зґвалтуванням 15 солдатами.

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