Мужчина призвал Путина предоставить ему российское гражданство.
Злоумышленник публично оправдывал военные преступления кафиров и призвал коллег поддержать армию России, он также неоднократно обращался к Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
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Во время обысков по месту жительства агитатора силовики обнаружили электронные носители с прокремлевской пропагандой и документацию самолетостроения, пока ему сообщено о подозрении.
Ему инкриминируют распространение в интернете публикаций с оправданиями вооруженной агрессии РФ и прославлением (глорификацией) военнослужащих вооруженных сил страны-агрессора (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).
Работник "Антонова" поддерживал действия России
По данным следствия, в течение марта - апреля 2022 житель Ирпеня, имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий России и оправдывание ее вооруженной агрессии против Украины.
Кроме того, подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам.
В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.
Украина не потерпит предателей
- Напомним, Государственное бюро расследований постепенно разоблачает предателей . Сотрудники обнаружили двух военных, которые перешли на сторону врага в 2014 году и продолжают служить России.
- Бывшего правоохранителя из Луганска подозревают в коллаборационизме . Он работает в Россию еще с 2014 года.
- К слову, сегодня, 31 мая, Печерский районный суд Киева дал разрешение на досудебное расследование по делу так называемых "Харьковских соглашений". Она касается непосредственно бывшего премьер-министра Украины времен Януковича Николая Азарова.