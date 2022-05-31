Мужчина призвал Путина предоставить ему российское гражданство.

Злоумышленник публично оправдывал военные преступления кафиров и призвал коллег поддержать армию России, он также неоднократно обращался к Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

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Во время обысков по месту жительства агитатора силовики обнаружили электронные носители с прокремлевской пропагандой и документацию самолетостроения, пока ему сообщено о подозрении.

Ему инкриминируют распространение в интернете публикаций с оправданиями вооруженной агрессии РФ и прославлением (глорификацией) военнослужащих вооруженных сил страны-агрессора (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Работник "Антонова" поддерживал действия России

По данным следствия, в течение марта - апреля 2022 житель Ирпеня, имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий России и оправдывание ее вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.

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