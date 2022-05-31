Чоловік закликав Путіна надати йому російське громадянство

Зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію Росії, він також неодноразово звертався до Путіна з проханням надати йому російське громадянство.

Увага Росіяни здійснили авіаудар по Сєвєродонецьку: влучили в цистерну з азотною кислотою

Під час обшуків за місцем проживання агітатора силовики виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою та документацію щодо літакобудування, наразі йому повідомлено про підозру.

Своєю чергою в пресслужбі Київської обласної прокуратури уточнили, що про підозру повідомлено провідному інженеру-конструктору держпідприємства "Антонов", яке входить до складу "Укроборонпром".