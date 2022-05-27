Державне бюро розслідування підозрює у держзраді Сергія Горенка. Зараз він в окупантів вважаться "генеральним прокурором" на тимчасово окупованій частині Луганської області.

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Правда оголосили йому підозру у колабораціонізмі заочно. Невдовзі "генпрокурора незаконної республіки" буде оголошено у розшук з правом на фізичне затримання.

Працівники ДБР встановили, що підозрюваний добровільно погодився на пропозицію окупантів обійняти незаконну посаду "генерального прокурора" терористичної організації. За це, згідно з частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.

"За даними слідства, підозрюваний добровільно зайняв посаду "генерального прокурора" в незаконно створеній на тимчасово окупованій території Луганської області "прокуратурі ЛНР". Очолюючи цей так званий правоохоронний орган, після повномасштабного вторгнення збройних сил Росії на територію України, він активно підтримує збройну агресію РФ, проводить брифінги та нагороджує працівників "прокуратури ЛНР" як "генеральний прокурор", – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці не називають імені підозрювано. Але це Сергій Горенко.

Фігурант за час служби у лавах української міліції займав керівні посади, зокрема й у внутрішній безпеці УМВС у Луганській області.

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Але у 2014 році зрадив присязі, та почав працювати на окупантів. Він був призначений на посаду "першого заступника генпрокурора ЛНР". А з 2017 року – вже на посаду "генпрокурора", хоча до 2019 року працював з приставкою "в.о.".

Сталося це після того, як в Луганську мало не почалася війна між ватажками колаборантів – Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом. Тоді вони активно затримували людей один одного, включно з "в.о. генерального прокурора" Віталія Подоброго. При цьому затримували "працівників прокуратури" зі штурмом, після чого їх вивезли у невідомому напрямку. Згодом Подоброго просто "відсторонили", і на його місце й призначили Горенка.

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