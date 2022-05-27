На це питання секретар Ради нацбезпеки та оборони ексклюзивно відповів в інтерв'ю 24 каналу.
Читати повністю Путін змінив тактику, але не завдання знищити нас, – ексклюзивне інтерв'ю з Олексієм Даніловим
Так, на запитання журналіста, чи після нашої перемоги він хотів би повернутися на Луганщину, наприклад, як голова ОДА або мер Луганська, Данілов запевнив, що на цю посаду – точно ні. Пояснив тим, що "вік такий, що він вже на це б не розраховував".
Я б дуже хотів повернутися у Луганськ, але не для того, щоб там керувати, а для того, щоб відвідати тих друзів, які вже перебувають на цвинтарях. Віддати їм шану. Там дуже багато патріотів, яких убили рашисти. Багато людей, які загинули ще до цього (початку війни – 24 канал),
– додав він.
Коли закінчиться війна
Також за словами Олексія Данілова, перемогою можна буде вважати, коли українські військові вийдуть на кордони нашої країни, включно з тимчасово окупованим Кримом.
На його думку, українцям не варто казати, що все війна майже закінчилася і перемога близько.
Перемога буде тоді, коли ми вийдемо на кордони нашої країни, коли останній чобіт російського загарбника вийде з нашої території, включно з Кримом. Тоді це буде перемога, і можна буде сказати, що ми впоралися з завданням,
– заявив Данілов.
До того часу, за його словами, нам треба "зчепити" зуби і щодня боротися та знищувати окупантів, які прийшли на нашу землю.
Ексклюзивне інтерв'ю з Даніловим: дивіться повністю відео
Небезпека на Луганщині: яка зараз ситуація
- Зараз точиться боротьба за останні райони Луганської області. За словами депутата Федора Веніславського розповів, поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська загроза є великою, бо росіяни взяли українських захисників у напівкільце.
- Наразі росіяни мають перевагу в живій силі та озброєнні.
- Веніславський зазначив, що військове командування розглядатиме різні плани, щоб врятувати життя військових.
- Ситуація погіршується через руйнування мостів між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Це ускладнює постачання озброєння та резервів для українців.
Зверніть увагу – що зараз відбувається на Луганщині: відео