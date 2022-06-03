Зокрема, мовиться про Черкаську область. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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СБУ затримала агента ФСБ

Як з'ясувалося ворожий агент зібрав фото і точні координати блокпостів, підрозділів Збройних Сил України та силових структур, щоб передати їх російським спецслужбам.

Завдяки роботі Служби безпеки України на випередження витоку даних не відбулося, а самого зрадника затримано на гарячому – під час зйомки одного з військових об'єктів,

– розповів Дехтяренко.

Зловмисником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний шанувальник забороненої партії Шарія.

Зазначається, що російські спецслужби регулярно підтримували з агентом зв'язок. Водночас їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адміністративних будівель органів державної влади.

Щоб залишатися анонімом зловмисник спілкувався зі своїми кураторами винятково через месенджер. При цьому за кожне повідомлення йому обіцяли грошову винагороду.

Наразі, як зазначив речник СБУ, перевіряється інформація про планування зловмисником низки терактів на території України.

Таке рішення було прийнято на тлі того, що агент запросив в ФСБ пістолети з глушником та прицілами, набої з магазинами, гранати із запалами та протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами.

Наразі агента затримано, йому повідомлено про підозру у державній зраді.

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Останні гучні справи СБУ

Працівники Служби безпеки України викрили заступника голови Чернівецької ОВА. Його підозрюють у махінаціях з гуманітарною допомогою. Як виявилося, посадовець дозволяв використовувати автомобілі швидкої медичної допомоги, які передала Україні Італія, у комерційних цілях.

Контррозвідка СБУ спільно з підрозділом служби безпеки "Укроборонпрому" викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь Росії.

Службі безпеки України вдалося запобігти спеціальній операції ФСБ із дискредитацією ОБСЄ. Для цього ФСБ на тимчасово окупованих районах Півдня та Сходу готувала провокації. Втім, нічого не вийшло!

Крім того, СБУ перехопила чергову телефонну розмову окупантів. В ній контрактники російської армії вже не можуть вже дочекатися кінця травня, щоб якнайшвидше втекти з України. Адже закінчується визначений Росією 90-денний термін на проведення "спецоперації", тобто російські солдати можуть "законно" покинути службу.

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