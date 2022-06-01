За даними Служби безпеки, посадовець дозволяв використовувати автомобілі швидкої медичної допомоги у комерційних цілях. Натомість ці автомобілі були передані Україні з Італії як гуманітарна підтримка.

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Саме заступник голови Чернівецької ОВА був відповідальним за розподіл швидких і визначив один з обласних медзакладів, як отримувача частини цієї гумдопомоги. Оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови.

Керівник лікарні, своєю чергою, переоформив 5 отриманих швидких на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим

Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави,

– пояснили в СБУ.

Зверніть увагу! Ще на початку травня СБУ затримала директора лікарні в Чернівцях. Він захотів зробити бізнес з "гуманітарки". Відомо, що гендиректор лікарні вимагав від місцевого мешканця 16 тисяч гривень за послугу. Його мали транспортувати з Чернівців до Ужгорода на лікування.



Як повідомляють місцеві ЗМІ, гендиректором Чернівецької обласної клінічної лікарні є Сергій Бродовський. Його призначили на посаду зовсім нещодавно, 12 березня.

Чернівецька обласна прокуратура вже повідомила чоловіку про підозру за статтею 191 про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, що вчинена в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Наразі розв'язують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Встановлюються інші причетні до вказаного злочину службові особи.

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, кримінальна відповідальність за торгівлю гуманітарною допомогою діє вже більш ніж місяць. Наразі правоохоронці зафіксували вже 74 таких порушень. Розслідують ще близько 30 схожих справ.

Найчастіше фіксували продаж гуманітарної допомоги у таких регіонах:

Київ – 13.

Львівська область – 9.

Волинська, Харківська, Чернівецька області – 5.

Житомирська, Київська, Одеська, Полтавська області – 4.

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