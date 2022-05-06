Він захотів зробити бізнес з "гуманітарки". Тому вимагав від пацієнтів оплату, якщо за ними виїжджала карета швидкої допомоги, що передала Італія. Загалом Чернівецька обласна клінічна лікарня отримала 5 таких автомобілів.

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Затримали під час вимагання грошей

Гендиректор лікарні вимагав від місцевого мешканця 16 тисяч гривень за послугу. Його мали транспортувати з Чернівців до Ужгорода на лікування.

Під час оплати правоохоронці затримали рідного брата зловмисника. У них, як зазначають представники СБУ, був "сімейний бізнес". Гендиректор всім керував, а брат "працював" водієм на каретах швидкої допомоги.

Зараз оперативники перевіряють, чи ці люди причетні до організації механізму з присвоєння гуманітарної допомоги, яку виділяють іноземні держави.

Додамо, як повідомляють місцеві ЗМІ, гендиректором Чернівецької обласної клінічної лікарні є Сергій Бродовський. Його призначили на посаду зовсім нещодавно, 12 березня.

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, кримінальна відповідальність за торгівлю гуманітарною допомогою діє вже більш ніж місяць. Наразі правоохоронці зафіксували вже 74 таких порушень. Розслідують ще близько 30 схожих справ.

Найчастіше фіксували продаж гуманітарної допомоги у таких регіонах:

Київ – 13.

Львівська область – 9.

Волинська, Харківська, Чернівецька області – 5.

Житомирська, Київська, Одеська, Полтавська області – 4.

Нагадаємо, 5 травня на Львівщині СБУ затримала експосадовця Львівської ОДА Романа Матиса та головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпитка. Їх звинувачують у продажі гуманітарної допомоги та привласненні благодійних пожертв. Це, зокрема, підтвердила Ірина Венедіктова.

На Львівщині затримано експосадовця ОДА та головреда інтернет-видання, які незаконно реалізували допомогу з ЄС – бронежилети та каски на загальну суму 535 тисяч гривень. Крім того, встановлено, що ділки також привласнювали благодійні пожертви, – написала Ірина Венедіктова.

Додамо, Роман Матис був головою Управління інвестиційної політики ЛОДА. Його призначили ще тоді, коли Львівщину очолював Олег Синютка. У січні 2021 року Матиса звільнили з посади через реорганізацію та зміну структури Департаменту економічної політики. У 2019 році Матис посів 20 місце в рейтингу найбільш впливових львів’ян за версією видання НВ.

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