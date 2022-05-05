Матис є президентом Міжнародного Інвестиційного Офісу. Він працював на посаді голови Управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації у 2016 – 2021 роках.

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Експосадовця ЛОДА та журналіста затримали на розкраданні гуманітарки

За інформацією ЗМІ, Матис та Шпитко продавали гуманітарну допомогу і спорядження для військових ЗСУ та інших військових формувань, які зараз боронять Україну від російських окупантів.

Окрім цього, вони привласнювали пожертви благодійників, які ті перераховували на рахунки громадської організації "Юридична сотня" та їхні власні банківські рахунки. Згодом ці гроші виводили через банківські термінали та відділення.

Працівники СБУ затримали журналіста та експосадовця "на гарячому" – під час отримання грошей та передачі військового спорядження. Їх звинувачують у незаконному використанні гуманітарної допомоги, благодійних пожертв і безоплатної допомоги.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за контрабанду. Наразі триває досудове розслідування.

Дивіться фото затримання експосадовця та журналіста / Фото LvivMedia

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Що відомо про Романа Матиса

У січні 2021 року Романа Матиса звільнили з посади голови Управління інвестиційної політики ЛОДА.

Його призначили ще за часів президентства Петра Порошенка, коли Львівщину очолював Олег Синютка.

Причиною звільнення була реорганізація та зміна структури Департаменту економічної політики.

У 2019 році Матис посів 20 сходинку в рейтингу найвпливовіших львів’ян за версією видання НВ, випередивши президента Українського Католицького Університету владику Бориса Гудзяка та одного зі співвласників холдингу "!FEST" Андрія Худо.

На місцевих виборах у 2020 році експосадовець ЛОДА був кандидатом на посаду мера Львова.

Тоді він набрав менш як 1% голосів виборців.

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