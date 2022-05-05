Матис является президентом Международного инвестиционного офиса. Он работал в должности главы Управления инвестиционной политики Львовской облгосадминистрации в 2016 – 2021 годах.

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Экс-чиновника ЛОГА и журналиста задержали на хищении гуманитарки

По информации СМИ, Матис и Шпитко продавали гуманитарную помощь и снаряжение для военных ВСУ и других военных формирований, которые сейчас защищают Украину от российских оккупантов.

Кроме того, они присваивали пожертвования благотворителей, которые перечисляли на счета общественной организации "Юридическая сотня" и их собственные банковские счета. Впоследствии эти деньги выводились через банковские терминалы и отделения.

Сотрудники СБУ задержали журналиста и экс-чиновника "на горячем" – во время получения денег и передачи военного снаряжения. Их обвиняют в незаконном использовании гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи.

Правоохранители открыли уголовное производство по контрабанде. В настоящее время идет досудебное расследование.

Смотрите фото задержания экс-чиновника и журналиста / Фото LvivMedia

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Что известно о Романе Матисе

В январе 2021 года Романа Матиса уволили с должности главы Управления инвестиционной политики ЛОГА.

Его назначили еще при президентстве Петра Порошенко, когда Львовщину возглавлял Олег Синютка.

Причиной увольнения была реорганизация и изменение структуры Департамента экономической политики.

В 2019 году Матис занял 20-ю строчку в рейтинге самых влиятельных львовян по версии издания НВ, опередив президента Украинского Католического Университета владыку Бориса Гудзяка и одного из совладельцев холдинга "!FEST" Андрея Худо.

На местных выборах в 2020 году экс-чиновник ЛОГА был кандидатом на должность мэра Львова.

Тогда он набрал менее 1% голосов избирателей.

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