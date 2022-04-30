Деякі громадяни України вирішили зрадити свою державу та спрівпрацювати російськими окупантами. Перспектива у такого рішення одна – довге ув'язнення за державну зраду.

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Затримання зрадника

Як повідомили у Службі безпеки України, на Львівщині відбулося затримання громадянина нашої держави, який діяв за вказівками спецслужб Росії та виконував завдання ворога. Повідомляється, що ним виявився колишній засуджений, який раніше відбував ув'язення на окупованих територіях.

Учора, 29 квітня, затриманому оголосили підозру у державній зраді. Слідчі встановили, що під час відбування покарання чоловік отримав "пропозицію" від росіян щодо співпраці, йшлся про постачання розвідувалних даних з території України.

Затриманий пристав на пропозицію ворога та виконував його накази, за що тепер відповідатиме у суді.

Новини СБУ: коротко

Як стало відомо СБУ, росіяни у війні проти України зазнають великих втрат. Вони скидають тіла своїх вбитих солдатів в ангари та навіть не намагаються дізнатися їх даних, щоб повідомити рідним. Самі солдати не розуміють мети війни проти України та скаржаться на безлад в рядах армії окупантів.

Російські офіцери знайшли єдиний ефективний спосіб примушувати своїх підлеглих йти в бій проти ЗСУ – розстрілювати "панікерів". Росіяни зазнали великих втрат, на доукомплектацію ворог набирає молодих бійців, які не готові воювати. Як свідчить перехоплене СБУ листування, у деяких ротах окупантів біля Ізюма залишилось 10 – 15 солдатів.

Зрадник України, якого СБУ затримала за "здачу" ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром, може вийти на волю під заставу. Йдеться про суму у майже 2 мільйони гривень.

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