Про це повідомила головна спеціалістка Луцького міськрайонного суду Анна Кардаш після засідання 27 квітня.

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Суддя продовжив строк запобіжного заходу для Іллі Сметаніна у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб. Водночас він може вийти під заставу в майже 2 мільйони гривень (1 984 000 гривень).

Сметаніну інкримінують державну зраду. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Додамо, що 4 березня СБУ затримали Іллю Сметаніна за підозрою у держзраді. Він зізнався слідчим, що "здав" ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром.Туди прилетіли ракети в перший день війни.

До слова, вранці 11 березня в Луцьку також було чутно приблизно 4 вибухи, зокрема і по військовому аеродрому. Мер міста запевняє, що летовище було непридатним для використання, його окупанти вивели з ладу ще 24 лютого.

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