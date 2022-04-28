Об этом сообщила главная специалист Луцкого горрайонного суда Анна Кардаш после заседания 27 апреля.

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Судья продлил срок меры пресечения для Ильи Сметанина в виде содержания под стражей еще на 60 суток. В то же время он может выйти под залог почти в 2 миллиона гривен (1 984 000 гривен).

Сметанину инкриминируют государственную измену. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет.

Добавим, что 4 марта СБУ задержали Илью Сметанина по подозрению в госизмене. Он признался следователям, что "сдал" врагу под обстрел Луцкий военный аэродром. Туда прилетели ракеты в первый день войны.

К слову, утром 11 марта в Луцке также было слышно примерно 4 взрыва, в том числе и по военному аэродрому. Мэр города уверяет, что аэродром был непригодным для использования, его оккупанты вывели из строя еще 24 февраля.

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