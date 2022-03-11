Зберігайте спокій, прямуйте до найближчого укриття. Допоможіть дістатися туди близьким, сусідам. Беріть із собою тільки найважливіше. Коли покидати укриття – повідомлять офіційні ресурси.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
Що відомо про вибухи в Луцьку
Наразі очевидці повідомляють, що вибухів у Луцьку було 4. Ймовірно – біля заводу, який працює на авіаційну промисловість України. Чорний дим бачили у житлових районах.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!