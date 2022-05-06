Он захотел сделать бизнес из "гуманитарки". Поэтому требовал от пациентов оплату, если за ними уезжала карета скорой помощи, переданная Италией. В целом Черновицкая областная клиническая больница получила 5 таких автомобилей.

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Задержали во время вымогательства денег

Гендиректор больницы потребовал от местного жителя 16 тысяч гривен за услугу. Его должны были транспортировать из Черновцов в Ужгород на лечение.

При оплате правоохранители задержали родного брата злоумышленника. У них, как отмечают представители СБУ, был "семейный бизнес". Гендиректор всем управлял, а брат "работал" водителем на каретах скорой помощи.

Сейчас оперативники проверяют, причастны ли эти люди к организации механизма по присвоению гуманитарной помощи, которую выделяют иностранные государства.

Добавим, как сообщают местные СМИ, гендиректором Черновицкой областной клинической больницы является Сергей Бродовский. Его назначили на должность совсем недавно, 12 марта.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, уголовная ответственность за торговлю гуманитарной помощью действует уже более месяца. В настоящее время правоохранители зафиксировали уже 74 таких нарушений. Расследуют еще около 30 подобных дел.

Чаще всего фиксировали продажу гуманитарной помощи в таких регионах:

Киев – 13.

Львовская область – 9.

Волынская, Харьковская, Черновицкая области – 5.

Житомирская, Киевская, Одесская, Полтавская области – 4.

Напомним, 5 мая на Львовщине СБУ задержала экс-чиновника Львовской ОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко. Их обвиняют в продаже гуманитарной помощи и присвоении благотворительных пожертвований. Это, в частности, подтвердила Ирина Венедиктова.

На Львовщине задержан экс-чиновник ОГА и главред интернет-издания, которые незаконно реализовали помощь из ЕС – бронежилеты и каски на общую сумму 535 тысяч гривен. Кроме того, установлено, что дельцы также присваивали благотворительные пожертвования, – написала Ирина Венедиктова.

Добавим, Роман Матис был председателем Управления инвестиционной политики ЛОГА. Его назначили еще тогда, когда Львовщину возглавлял Олег Синютка. В январе 2021 года Матиса уволили с должности из-за реорганизации и смены структуры Департамента экономической политики. В 2019 году Матис занял 20-е место в рейтинге наиболее влиятельных львовян по версии издания НВ.

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