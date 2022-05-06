Наши военные нанесли сокрушительные потери россиянам. В частности, ликвидировали 15 оккупантов.
Кстати ВСУ отбили 11 атак врага на Донбассе: карта боевых действий по состоянию на 6 мая
Потери врага
- личного состава – 15,
- БТР – 1,
- ББМ – 1,
- БМП – 1,
- артиллерийских систем – 5,
- АТ – 1,
- БПЛА – 2.
Уничтожение других складов
- ВСУ регулярно проводят подобные операции, чтобы ослаблять врага. Например, 1 мая бойцы ударили по позициям захватчиков и району Великой Александровки на Херсонщине. Тогда удалось уничтожить склад боеприпасов и убить более 70 врагов. Это был превентивный удар, который помешал оккупационным войскам накапливать силы.
- В начале апреля ВСУ попали во вражеский склад боеприпасов в Новомайорском, Донецкой области. Боеприпасы загорелись и сдетонировали. Возник сильный пожар.
- 22 апреля украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники оккупантов на Востоке. Также уничтожили склад с топливом и боеприпасами и ликвидировали более 130 захватчиков.
Кстати, в Харьковской области СБУ в апреле разоблачила скрытый склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на 200 миллионов долларов. Там было 60 полнокомплектных танковых двигателей, запчасти, комплектующие к бронетехнике, а также 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".
Оборудование уже передано на нужды ВСУ.
Сколько в целом ликвидировали оккупантов
В Генштабе обнародовали безумные потери врага по состоянию на 6 мая. Украинские защитники уже уничтожили 24 900 российских солдат. Кроме того, вражеская армия обеднела львиной частью своей техники.
- танков – 1 110,
- боевых бронированных машин – 2 686,
- артиллерийских систем – 502,
- средств ПВО – 83,
- самолетов/вертолетов – 199,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 926,
- кораблей / катеров – 11,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 324,
- специальной техники – 38,
- крылатых ракет – 90.
Смотрите видео разведки – Освобождение Русской Лозовой в Харьковской области: