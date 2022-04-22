В то же время российские войска 22 апреля совершили 3 атаки.

Тема В районе Попасной, Авдеевки и Курахового враг проводил безуспешный штурм

Украинская артиллерия нанесла огненное поражение по скоплению личного состава и технике оккупантов. В результате чего ВСУ уничтожили склад с топливом и боеприпасами.

Также наши войска ликвидировали более 130 захватчиков. В настоящее время продолжаются бои.

К слову, российские оккупанты не оставляют надежды взять под контроль город Рубежное в Луганской области. Врагу не удалось закрепиться. Кроме того, россияне осуществили усиление группировки войск.

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