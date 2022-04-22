Россияне осуществили усиление группировки войск

В пресс-службе Генштаба ВСУ сообщили о ситуации в Луганской области по состоянию на 18 часов 22 апреля. Сообщается, что россияне безуспешно пытаются укрепиться в Рубежном.

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Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне осуществили усиление группировки войск. Оккупанты перебросили из России отдельные подразделения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа.

Противник осуществил усиление группировки войск благодаря перемещению с территории России отдельных подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа,

– сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что россияне проводили штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь Попасной, однако не имели успеха.

В то же время, оккупантам удалось закрепиться в центральной части населенного пункта Степное.

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