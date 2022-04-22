Росіяни здійснили посилення угруповання військ

У пресслужбі Генштабу ЗСУ повідомили про ситуацію в Луганській області станом на 18 годину 22-го квітня. Повідомляється, що росіяни безуспішно намагаються закріпитись у Рубіжному.

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Окрім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни здійснили посилення угруповання військ. Окупанти перекинули з Росії окремі підрозділи 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу.

Противник здійснив посилення угруповання військ завдяки переміщенню з території Росії окремих підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу,

– повідомили у пресслужбі.

Також повідомляється, що росіяни проводили штурмові дії в напрямку населеного пункту Новотошківське та вглиб Попасної, однак не мали успіху.

Водночас окупантам вдалося закріпитися у центральній частині населеного пункту Степне.

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