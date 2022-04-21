Про це у соцмережах написав голова ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що всі повідомлення про захоплення окупантами міста, – просто абсурдні.

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Ворог хотів закріпитись у частинах Рубіжного, проте це йому не вдалось

Що насправді відбувається у місті, ще вранці розповів український Генштаб. Окупанти намагались закріпитися у західній та північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнали поразки. Проте російське міноборони це не стримало від брехні.

Вперше цей населений пункт "перейшов під контроль" загарбників 1 березня. Потім 18 березня російська пропаганда знову прозвітувала про "звільнення" Рубіжного і навіть його "зачистку" від ЗСУ. Вчора іноземні журналісти відвідали Південний район Рубіжного і також впевнилися у брехні Росії,

– пояснив Гайдай.

Глава ОВА зазначив, що не здивується, якщо найближчим часом російські пропагандисти вкотре заявлять вже про четверте "звільнення" Рубіжного. Країна-фейк зупинятись не збирається, додав Гайдай.

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