Ситуация в Авдеевке, Курахово и Попасной

В ведомстве отметили, что на Авдеевском и Кураховском направлениях российские оккупанты пытались совершить штурм, но безуспешно.

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В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха не имеет. Закрепился в центральной части населенного пункта Степное,

– отметили в Генштабе.

Также в ВСУ добавили, что в Донецком и Таврическом направлении боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения. В течение 22 апреля российские оккупанты атаковали в направлении города Славянск и смогли закрепиться в Лозовом.

Отметим, что чиновники США из администрации президента Байдена считают, что следующие четыре недели будут решающими в битве за Донбасс и вообще в войне России против Украины.

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