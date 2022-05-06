Наші військові завдали нищівних втрат росіянам. Зокрема, ліквідували 15 окупантів.

До речі ЗСУ відбили 11 атак ворога на Донбасі: карта бойових дій станом на 6 травня

Втрати ворога

особового складу – 15,

БТР – 1,

ББМ – 1,

БМП – 1,

артилерійські системи – 5,

АТ – 1,

БПЛА – 2.

Знищення інших складів

ЗСУ регулярно проводять схожі операції, аби послаблювати ворога. Наприклад, 1 травня бійці вдарили по позиціях загарбників і районі Великої Олександрівки, що на Херсонщині. Тоді вдалося знищити склад боєприпасів і вбити більше, ніж 70 ворогів. Це був превентивний удар, який завадив окупаційним військам накопичувати сили.

На початку квітня ЗСУ влучили у ворожий склад боєприпасів у Новомайорському, в Донецькій області. Боєприпаси запалали та здетонували. Виникла сильна пожежа.

22 квітня українська артилерія завдала вогневого ураження по скупченню особового складу та техніки окупантів на Сході. Теж знищили склад з паливом та боєприпасами й ліквідували аж понад 130 загарбників.

До речі, на Харківщині СБУ у квітні викрила захований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на 200 мільйонів доларів. Там було 60 повнокомплектних танкових двигунів, запчастини, комплектуючі до бронетехніки, а також 26 керованих ракет класу "повітря-повітря".

Обладнання уже передали на потреби ЗСУ.

Скільки загалом ліквідували окупантів

У Генштабі оприлюднили шалені втрати ворога станом на 6 травня. Українські захисники вже знищили 24 900 російських солдат. Крім того, ворожа армія збідніла на левову частину своєї техніки.

танків – 1110,

бойових броньованих машин – 2686,

артилерійських систем – 502,

засобів ППО – 83,

літаків/гелікоптерів – 199,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1926,

кораблів / катерів – 11,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324,

спеціальної техніки – 38,

крилатих ракет – 90.

Дивіться відео розвідки – Звільнення Руської Лозової на Харківщині: