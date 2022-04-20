Обладнання уже передано на потреби Збройних Сил України. Тепер ворожі запаси працюватимуть проти них.

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За попередніми даними, наявні деталі були призначені для підбитої техніки Росії, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.

Однак завдяки опору українських захисників Харків виявився не по зубах окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння буде використана для захисту нашої держави,

– йдеться у звіті відомства.

Які деталі вилучила СБУ

У ході обшуків Служба безпеки України вилучила та передала Міністерству оборони:

60 повнокомплектних танкових двигунів,

запчастини,

комплектуючі до бронетехніки.

Ба більше, в окремих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу "повітря-повітря".

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За інформацією СБУ, виявлене обладнання було викрадене з військових арсеналів. Напередодні вторгнення власники складу хотіли піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

Наразі СБУ встановила причетних до злочину, невдовзі кожен із них отримає відповідне покарання.

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