Об этом 1 мая сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. Он добавил, что на Херсонщине проводятся и другие операции наших военных.

Заметьте С "Азовстали" эвакуируют гражданских, ликвидировано 23 500 оккупантов: основное за 67 день войны

Уничтожением затормозили накопление сил

Чиновник отметил, что уничтожение состава боеприпасов было очень важным. Ведь это превентивный удар, помешавший оккупационным войскам накапливать силы.

Был уничтожен склад с боеприпасами и множество личного состава врага, более 70 человек убиты. Были проведены и проводятся другие операции,

– написал Вилкул.

Однако он сразу сказал, что не может обнародовать детали операций. Ведь это может помешать успешной работе наших защитников.

Обстреливают гражданских разным вооружением

Россияне также ведут обстрел мирных территорий. Глава администрации указал, что огонь ведется по всем видам вооружения:

реактивных систем залпового огня;

минометов;

ствольной артиллерии.

В течение недели российские войска таким образом, в частности, атаковали Зеленодольск, Марьянское, Большую Кострому, Малую Кострому.

Некоторые общины подвергаются обстрелам до шести раз в день. Орки просто проводят тактику выжженной земли и устрашения жителей. Используются запретные во всем мире кассетные и фосфорные боеприпасы,

– рассказал чиновник.

Сейчас в регионе, прежде всего, удар действительно приходится на объекты, которые никак не касаются военных. В течение предыдущей недели там были повреждены:

жилые дома;

хозяйственные постройки;

элеваторы;

электростанции;

и других объектах инфраструктуры.

Почему уничтожение состава боеприпасов важно

Генштаб ВСУ в своей сводке вечером 1 мая сообщил, что Россия готовит условия для наступления на Кривой Рог и Николаев. Враг пытается захватить для этого как можно больше территорий Херсонщины.

На Криворожском направлении в течение недели продолжаются обстрелы. Также там ведут активную разведку. Также русские войска начали перегруппировку войск. Потому любой такой удар сейчас срывает планы агрессора.

Интересно – как ракетой за 6,5 миллиона уничтожили 2 дома: смотрите видео